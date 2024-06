Baixa Procura Pela Vacina Contra Paralisia Infantil Preocupa Saúde Municipal De Rio Branco

Mais de uma semana após início da campanha nacional contra a poliomielite (paralisia infantil), a procura pelos pais e responsáveis para vacinar crianças nas unidades de saúde de Rio Branco tem sido baixa. O público-alvo é crianças de um 1 a 4 anos de idade e a situação tem preocupado as autoridades em saúde da capital acreana.

Somente em Rio Branco, segundo dados da coordenação de vigilância epidemiológica municipal, o público alvo, nessa faixa etária, aptas a receber a imunização, é estimado em torno de 28 mil crianças e até o momento, pouco mais de 10% desse público foi vacinado.

“Através da vacina nós conseguimos erradicar essa doença, e agora nós corremos o risco de tê-la de volta ao nosso convívio. Para evitar a reentrada desse vírus, para nossa região, para o nosso país, precisamos vacinar as nossas crianças. Então os pais devem atentar para esse período que estamos em campanha e levar os seus filhos para se imunizarem e isso também é um ato de amor”, explicou a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins.

O secretário municipal de Saúde, Eliatian Nogueira, alerta para os riscos da reintrodução do vírus da paralisia infantil ao nosso convívio e reforça, dizendo que a única forma de evitar a doença é vacinando as nossas crianças.

“Quero fazer um comunicado importante e chamar todos os pais responsáveis que venham a vacinar seus filhos de 1 a 4 anos. Vamos fazer uma cobertura de 95%. É a última vacinação em gotinha, depois será em injeções, porém, precisamos não deixar que a doença volte. Sabemos que é uma doença que não tem cura. E a prevenção é melhor remédio. E você só consegue prevenir ela tomando a vacina. Levando e vacinando seus filhos.”

Até o término da campanha nacional de imunização que encerra no próximo dia 14 deste mês, todos os dias em todas as unidades de saúde de Rio Branco, é possível levar os seus filhos de 1 ano até menores de cinco anos de idade para serem vacinados. Neste sábado, dia 8 de junho, haverá dia D de vacinação contra a doença e todas as URAPs vão estar abertas das 8 da manhã, às 16h.

Fonte: Ascom/Prefeitura De Rio Branco