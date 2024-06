Governo lança Supertaça Acreana de Futebol Amador em Rio Branco

O governo do Acre deu início nesta sexta-feira (7) à Supertaça Acreana de Futebol em Rio Branco, em uma cerimônia que antecedeu o primeiro jogo da competição. São 64 times amadores que disputam uma premiação de R$ 50 mil.

Segundo o coordenador geral da competição, Ulisses Torres, a Supertaça Acreana acontece em vários municípios do Acre, mas a fase final será concentrada na capital. “Essa competição se estende por todo estado do Acre, então todos os municípios têm seus campeões e vice-campeões. Estes 64 times compõem a fase municipal, mas o campeonato se afunila na fase regional, e na final os oito melhores times de todas as competições municipais se encontram na capital”, explicou.

O governador Gladson Cameli disse que a competição é o maior campeonato amador da história do Acre, e que o seu governo tem investido no esporte acreano. “Nós temos feito investimentos, como nesse campeonato, temos também a reforma do estádio Arena da Floresta. Estamos também resolvendo questões burocráticas para a criação da Secretaria de Esportes, e isso tudo é para ajudar as pessoas, para fomentar a economia, a geração de emprego”, disse.

O secretário adjunto de esportes do Acre, Ney Amorim, afirmou que mais de 1500 jogadores estarão envolvidos na competição, e que o governo tem preparado outras ações de apoio ao esporte. “O governador tem dado todo o apoio. Este é um evento que tem 1500 atletas, 64 equipes, 160 pessoas envolvidas nos trabalhos. Esse momento é do futebol amador, mas nós vamos trabalhar o voleibol, o handebol, e dar apoio ao ciclismo”, pontuou.

Antes do lançamento do campeonato, revelou a musa do Instagram da Supertaça Acreana, que foi eleita através de uma enquete no Instagram. Ana Patrícia foi eleita com 1046 votos, 38%. Ao ac24horas, a Ana disse que nunca investiu em procedimentos para aumentar sua beleza. “Nunca fiz nenhum procedimento, é tudo natural”, garantiu. Ela agora vai disputar o título de musa geral da competição com outras 9 mulheres.

Além do governador Gladson Cameli, o início do evento foi prestigiado pela vice-governadora Mailza Assis, pelo prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, do deputado federal Roberto Duarte, e deputados estaduais da base governista.