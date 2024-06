Polícia prende na Paraíba assassino de sobrinho de deputado do Acre

O deputado Manoel Moraes (PP) anunciou nesta quarta-feira, 26, que o acusado de assassinar o seu sobrinho, o empresário Lucas Sales Palú, de 30 anos, em junho de 2023, foi preso hoje no Estado da Paraíba, após uma investigação da Polícia Civil. O nome do suposto assassino não foi divulgado. “Eu agradeço a polícia Civil do Acre que fez um brilhante trabalho”, disse o deputado.

Lucas foi morto com três tiros em uma lanchonete no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco, ao defender a namorada de homens que queria conversar com ela a força no estabelecimento.