Servidores da Educação anunciam greve para o 2º semestre do ano no Acre

Durante assembleia-geral realizada em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira, 26, servidores da educação estadual decidiram deflagrar greve a partir do 2º semestre de 2024. A informação foi confirmada pela presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinteac), Rosana Nascimento.

Nascimento explicou que a principal reivindicação dos professores é o retorno dos 10% de referência, alegando que atualmente a gestão concede apenas 7%. “Nós estamos lutando pelo retorno dos nossos 10% de referência. O governo tem prometido devolver em três parcelas, mas a categoria aceita no máximo duas vezes”, declarou.

Rosana também alegou que o estado possui orçamento para fazer o pagamento dos 10% de referência aos profissionais. “Fizemos um estudo orçamentário e constatamos que há dinheiro para pagar. Está claro que existe implicância com a educação. Eles continuam dizendo que não dá, que não tem recurso, que há a Lei de Responsabilidade Fiscal. Todas essas justificativas não são reais, não são cabíveis”, explicou.

Segundo a presidente do sindicato, a classe deverá concluir o 1º semestre e iniciar o movimento apenas no fim de julho.