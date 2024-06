Governo do Acre honra mais de 53 mil servidores com aumento salarial de 5,08%

A partir desta quarta-feira, 26, o governo do Acre começa a reconhecer os esforços de 53,7 mil servidores em atividade, aposentados e pensionistas com o pagamento de uma nova parcela do Reajuste Geral Anual (RGA), de 5,08%. O incremento financeiro, que está acima da inflação do país e assegura o poder real de compra do trabalhador, reafirma o compromisso da gestão do governador Gladson Cameli com a valorização salarial destes profissionais e demonstra a responsabilidade e compromisso do Estado com as contas públicas.

Em relação a maio, a folha de pagamento teve um acréscimo de R$ 18,6 milhões. Foram colocados em circulação, neste mês de junho, mais de R$ 402 milhões na economia local. Até 2026, o aumento acumulado será de 20,32%. O reajuste conta com o aval do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC), obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e não coloca em risco a assiduidade no repasse em dia dos proventos dos funcionários públicos.

Gladson Cameli lembrou dos desafios enfrentados no cenário pós-pandemia e afirmou que muitos estados brasileiros em dificuldade econômica não concederam reajuste aos servidores, diferente do Acre e das decisões de sobriedade adotadas pelo governo, que sempre priorizaram pela manutenção do equilíbrio e saúde das finanças estatais.

“A pandemia de covid-19 trouxe muita preocupação para a economia mundial, e não poderia ser diferente aqui no estado. Mesmo diante disso, conseguimos superar esta crise e, com muito empenho, conseguimos garantir este reajuste. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação, principalmente para assegurarmos esta importante valorização dos nossos servidores públicos, que merecem respeito e contam com a minha admiração pessoal”, pontuou o governante.

Desde 2019, o governo foi responsável por importantes conquistas, algumas delas históricas, em benefício do funcionalismo público. Há um ano, o Estado corrigiu uma injustiça, que se arrastava há décadas, com cerca de dois mil profissionais. No Poder Executivo, nenhum servidor recebe abaixo de um salário mínimo, atualmente em R$ 1.412.

O governo implementou, ainda, o auxílio-alimentação, com valores mensais de R$ 420 e R$ 500 aos trabalhadores estaduais. Além disso, convocou todo o cadastro de reserva da Polícia Militar, realizou novos concursos públicos, tem antecipado o pagamento de proventos e o 13º salário, e concedido vantagens para várias categorias do serviço público.

“Como eu sempre digo, os servidores públicos são a joia da coroa, que é o nosso Estado. São eles os responsáveis por levarem os mais diversos serviços à nossa população. Por toda a importância que eles representam para o desenvolvimento do Acre, o governo continuará comprometido não só com a valorização, mas também em dar melhores condições de trabalho para todos eles”, argumentou Cameli.