Polícia Civil prende dois suspeitos de estuprar jovem de 14 anos

No último domingo, 9, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Marechal Thaumaturgo em operação conjunta com a Polícia Militar, prendeu dois indivíduos acusados de cometer estupro contra uma adolescente de 14 anos.

O crime ocorreu por volta das 4h da madrugada, quando a vítima retornava de uma festa. Ao chegar à varanda de sua residência, foi abordada pelos dois acusados, sendo um deles seu primo, que estava armado com uma faca para ameaçá-la. O primo forneceu apoio para que o segundo indivíduo a estuprasse em um matagal próximo à residência.

Após o ocorrido, os policiais diligenciaram na casa do primo da vítima na noite de domingo e conseguiram prendê-lo em flagrante. O segundo envolvido foi localizado e preso ao dar entrada na unidade mista da cidade, após ingerir vários comprimidos. Ele soube que a polícia estava à sua procura e, temendo a prisão, tentou se medicar. Após receber os cuidados necessários, ele foi detido pelos policiais.

