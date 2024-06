Preço da batata aumenta mais de 40% em três meses em Rio Branco

O custo da cesta básica, em Rio Branco, diminuiu cerca de 0,45% entre março e junho, alcançando o preço médio de R$ 666,04. No entanto, o preço da batata inglesa cresceu mais de 40%. Isto é o que aponta uma pesquisa feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac).