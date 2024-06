Polícia Civil captura foragido da justiça em Rodrigues Alves

Na manhã desta quinta-feira, 13, a Polícia Civil do Acre (PCAC), em uma operação conjunta com a Polícia Militar, deu cumprimento a um Mandado de Prisão contra um foragido da justiça por tentativa de homicídio. A ação ocorreu no município de Rodrigues Alves.

O delegado Marcílio Laurentino, que comandou a operação, informou que o preso já havia escapado das autoridades em duas ocasiões anteriores. A fuga mais recente ocorreu na data de ontem, quando a polícia conseguiu prender o cunhado do foragido por tráfico de drogas. Após uma denúncia anônima, a equipe localizou o criminoso na residência de outro cunhado. Durante a abordagem, o homem tentou pular pela janela, mas foi contido pelos agentes.

Laurentino destacou que, neste ano, diversos mandados de prisão foram cumpridos, colocando Rodrigues Alves entre as cidades com menor número de foragidos do estado. “A operação representa mais um passo na luta contra a criminalidade na região, refletindo a eficácia das ações coordenadas entre as forças policiais”, enfatizou.

A Polícia Civil do Acre continua comprometida com a segurança da população, intensificando as operações para garantir que todos os mandados de prisão sejam cumpridos e os criminosos sejam levados à justiça.

Por Ascom/PCAC