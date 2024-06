Polícia Civil do Acre prende mulher foragida por tráfico de drogas em Rio Branco

Na manhã desta quinta-feira, 13, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia da 1ª Regional de Rio Branco, prendeu E.K.L.S, de 23 anos, suspeita de tráfico de drogas. A prisão ocorreu em cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais de Rio Branco.

E.K.L.S foi capturada pelos investigadores no bairro São Francisco, na capital acreana. A mulher estava foragida do sistema prisional há cerca de dois anos. Com a prisão, E.K.L.S agora está à disposição da justiça e será encaminhada ao presídio feminino de Rio Branco.

A ação faz parte dos esforços contínuos da Polícia Civil do Acre para combater o tráfico de drogas e garantir que os foragidos sejam recapturados e levados à justiça.

Por Ascom/PCAC