Colisão entre dois caminhões e um carro deixa danos materiais e avenida parcialmente bloqueada em Rio Branco

Um grave acidente de trânsito envolvendo dois caminhões e um veículo Fiat Palio foi registrado na manhã desta quinta-feira, 13, na Avenida Antônio da Rocha Viana, deixando danos materiais e a avenida parcialmente bloqueada em Rio Branco. Durante o acidente, o motorista do Palio, identificado como Raimundo Taveira de Medeiros, de 56 anos, passou mal e teve que ser levado a uma unidade de saúde.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, um caminhão de bebidas estava estacionado no sentido centro-bairro, abastecendo um estabelecimento comercial, quando o motorista do Fiat Palio, Raimundo, que trafegava também no sentido centro-bairro, colidiu na lateral do caminhão. Com o impacto, o carro rotacionou e o motorista de um caminhão-caçamba, que também trafegava no mesmo sentido, colidiu fortemente na traseira do Fiat Palio.

Na colisão, houve apenas danos materiais, e o senhor Raimundo Taveira sofreu uma alteração na pressão arterial.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Raimundo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Baixada da Sobral.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos de perícia.

O teste do etilômetro (bafômetro) foi realizado e constatou que o motorista Raimundo Taveira não estava sob efeito de bebida alcoólica.

Após o término da perícia, os veículos foram removidos e a avenida foi totalmente liberada.