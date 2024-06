Após anunciar que fará 14 shows no Brasil neste ano, o cantor Bruno Mars está confirmado para realizar uma apresentação beneficente em apoio Rio Grande do Sul, que foi afetado pelas fortes chuvas no final de abril.

A apresentação, que será patrocinada pela Budweiser Brasil, vai funcionar da seguinte forma: a cada doação com valor de R$ 50 para a Ação da Cidadania, você recebe um número da sorte para concorrer a 1 par de ingressos. A apresentação será exclusiva pra os doadores; não será realizada venda de ingressos para o show.

O sorteio será realizado no dia 12 de julho e o show acontecerá no Tokio Marine Hall, em São Paulo.

Confira como será a passagem do Bruninho pelo Brasil Em outubro e novembro deste ano, Bruno Mars vai realizar 14 apresentações no Brasil. Durante a sua quarta passagem pelo país, Bruninho, como é chamado pelos fãs, passará por cinco cidades diferentes.

Confira a data de todas as apresentações de Bruno Mars no Brasil: •4 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

•5 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

•8 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

•9 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

•12 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

•13 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

•16 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

•19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

•20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

•26 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

•27 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

•31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

•1º de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

•5 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte Os ingressos, vendidos no site da Ticketmaster, ainda estão disponíveis para algumas apresentações.