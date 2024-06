As festas começaram já há alguns meses, com celebração especial no Carnaval de Salvador, em fevereiro. Mas neste domingo, os fãs poderão assistir ao curta “D.I.Y Duck” no Disney+. A animação desenhada à mão entra no currículo do pato que já estrelou mais de 150 produções da companhia.

Pato Donald apareceu pela primeira vez no desenho animado “A Galinha Esperta”, lançado em 9 de junho de 1934, entretanto seu aniversário pode ser celebrado em qualquer sexta-feira 13, uma tradição que começou graças a sua constante má sorte.

Sua participação no Carnaval de Salvador foi marcada por suas visitas aos principais pontos turísticos da capital baiana guiadas pelo embaixador do turismo brasileiro, Carlinhos Brown. Donald subiu até no trio elétrico do Camarote Brown by Licia Fabio.