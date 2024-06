Espanhol Alcaraz vence alemão Zverev e conquista Roland Garros pela 1ª vez, aos 21

Neste domingo (9), o espanhol Carlos Alcaraz número 3 do mundo confirmou o favoritismo e venceu o alemão Alexander Zverev, por 3 sets a 2, parciais de 6/3, 2/6, 5/7, 6/1 e 6/2. Este foi o primeiro título do jovem de apenas 21 anos no saibro de Roland Garros.

O tenista agora soma 3 títulos de Grand Slam, faltando apenas o Australian Open para ter as quatro taças mais desejadas do tênis. Com a conquista de Roland Garros, o espanhol reassume a 2ª colocação do ranking da ATP e se aproxima do primeiro colocado, Novak Djokovic.

O adversário, Alexander Zverev chegou como número 4 do ranking e chegando a decisão, se mantém na mesma colocação. O alemão segue na busca de seu primeiro título de Grand Slam.