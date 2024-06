Palmeiras vence prêmio inédito de redes sociais entre clubes da América Latina

O Palmeiras conquistou na última quinta-feira (6) um prêmio inédito entre clubes da América Latina. O Verdão, em parceria com a empresa End to End, superou marcas como NBA, Minnesota Timberwolves, WSL e Colorado Rapids para faturar o Hashtag Sports Awards, na categoria Melhor Uso do X.

A campanha vencedora do clube paulista, @Palmeiras Not Found (@Palmeiras Não Encontrado), foi lançada em 12 de outubro de 2022 em favor da ONG Mães da Sé e chamava atenção para o desaparecimento de crianças.

Na ocasião, o Palmeiras tirou do ar o seu antigo perfil no X (à época Twitter) por 13 horas, o que gerou questionamentos de parte da torcida e também da imprensa.

Após esse período inativo, o Verdão retomou a conta na rede social com um vídeo da presidente Leila Pereira.

““Se você, torcedor palmeirense, sentiu falta da nossa conta no Twitter, imagine a agonia e a dor de uma mãe que não encontra o seu filho”, disse a mandatária alviverde.

“Para nós, é um orgulho imenso receber este prêmio, ajudando o Palmeiras a se tornar o primeiro clube da América Latina a ganhar o Hashtag Sports Awards. Nós temos, desde a nossa fundação, a característica de pensar em ações que fogem do comum, com o intuito de engajar os fãs por meio da paixão pelo esporte”, celebrou Reginaldo Diniz, CEO da End to End.

O Hashtag Sports Awards é um evento que premia as melhores ações de engajamento do público nas redes sociais dentro do mundo do esporte. A premiação acontece em Nova York e é dividida em 11 categorias: Marca e Parceria; Campanha e Marketing; Conteúdo; Design e Criatividade; Experiência dos Fãs; Impacto; Podcast; Mídias Sociais; Vídeo; Conquista Especial e Geral.