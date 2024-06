Cristo Redentor ‘veste’ hanbok para celebrar relações entre Brasil e Coreia do Sul

“A cor azul representa o nascimento da primavera e da vida, sendo uma das cinco cores tradicionais coreanas. Na bandeira do Brasil, o azul simboliza o céu e os rios. O cinto do traje possui também as cores do logo do G20, que acontecerá em novembro no Brasil. Nós esperamos que a projeção da roupa tradicional coreana no Cristo fortaleça a relação de amizade entre a Coreia e o Brasil”, afirmou Jin Hee Lee.

A reunião do G20 acontece em novembro no Rio de Janeiro. Os dois países são membros do grupo.