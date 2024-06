O que se sabe sobre uma possível ida de Oscar para o Flamengo

Sonho antigo do Flamengo, Oscar está próximo de deixar o futebol chinês, onde atua desde 2016 e se tornou ídolo. O meia tem contrato com o Shangai Port se encerrando em novembro deste ano, e voltou a ter seu nome ligado ao rubro-negro.

No último sábado (1) o portal chinês Sohu garantiu que Oscar será do Flamengo após deixar o país asiático. Ainda segundo a publicação, o contrato entre jogador e Shangai Port se encerraria em julho, quatro meses antes do término, para chegar o quanto antes na Gávea.

Mas afinal, o que tem de concreto entre Oscar e Flamengo? O clube rubro-negro chegou a se acertar com o jogador em 2022, mas não conseguiu a liberação da equipe chinesa.

Após a goleada do rubro-negro sobre o Vasco, no último domingo (2), em duelo pelo Brasileiro, Marcos Braz, VP de futebol do Fla, foi categórico ao falar sobre as especulações recentes que envolvem Oscar.

“Não tem nenhum interesse, nunca teve. Todo jogador que seja qualificado e que a gente possa analisar a gente senta, analisa e vê. É muito ruim falar que o Flamengo não tem interesse em jogador A, B ou C, isso desqualifica o jogador. Isso não é papel de dirigente e nem do Flamengo”, disse o dirigente.

Além do Flamengo, o Internacional demonstrou interesse em repatriar Oscar. Vale lembrar que, a partir deste mês, o meia brasileiro, de 32 anos, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Oscar na temporada 2024

•13 jogos

•7 gols

•8 assistências

•72′ mins p/ participar de gol

•65 passes decisivos

•13 grandes chances criadas

Dados: Sofascore