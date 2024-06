Mais de 80 serviços serão disponibilizados pela OCA Móvel ao longo desta semana

Com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços públicos para toda a população acreana, o governo do Acre, por meio da Organização em Centros de Atendimento (OCA), realizará, durante esta semana, ações da OCA Móvel em várias localidades da capital. A iniciativa visa facilitar o atendimento de serviços essenciais, promovendo cidadania e comodidade para cada cidadão.

Na unidade móvel, a comunidade poderá solicitar diversos serviços, como consulta a processos, emissão de certidões e documentos, incluindo carteira de trabalho e seguro-desemprego, impressão de boletos, acesso a serviços de energia elétrica, água e esgoto, além de orientação sobre direitos do consumidor e registro de reclamações.

As ações começarão nesta terça-feira, 4, na Escola Jorge Kalume, no bairro Barro Vermelho. Dando continuidade à programação, a OCA Móvel estará presente no Fórum Barão do Rio Branco, nos dias 6 e 7, e encerrará a semana participando de mais uma edição do Juntos Pelo Acre, nos dias 7 e 8, na comunidade Vila Verde, na Transacreana.

Fran Brito, diretora da instituição, destaca a importância dos valores que direcionam o projeto. “Estamos sempre em busca de democratizar o acesso aos serviços públicos. Reconhecemos a importância de levar esses serviços até a população e, junto com os parceiros, podemos chegar a quem mais precisa”, ressaltou.

Caso o cidadão não consiga solicitar seu serviço na OCA Móvel, será orientado pela equipe sobre os procedimentos necessários para efetuar o serviço na unidade de atendimento de Rio Branco.

Para a supervisora da OCA Móvel, Janaína Rodrigues, o foco da iniciativa é facilitar a vida do cidadão. “Nem todos têm facilidade para se deslocar até a OCA, por isso vamos até eles. Para a nossa equipe, é uma satisfação ver o cidadão sair sem preocupações após uma ação”, afirma.