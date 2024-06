VÍDEO: Bate-boca termina em pancadaria entre mulheres em Brasiléia

O final de semana na cidade de Brasiléia foi marcado por diversos acontecimentos, mas um incidente específico na noite de domingo, dia 2, chamou a atenção: uma briga entre um grupo de mulheres em frente ao ginásio de esportes, local onde acontecia a final do campeonato universitário.

A confusão foi registrada por celulares e os vídeos rapidamente circularam nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver pelo menos cinco jovens envolvidas na briga, e há indícios de que a mãe de uma delas também participou. A situação rapidamente saiu de controle, com várias pessoas tentando intervir para separar as mulheres e acalmar os ânimos.

O tumulto começou quando duas mulheres iniciaram uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões físicas. Uma terceira mulher, segurando um capacete, usou o objeto para agredir uma das envolvidas. Em poucos minutos, uma mulher mais velha e pelo menos outras duas se juntaram à briga.

À medida que a confusão se intensificava, outras pessoas tentaram intervir para apartar a briga, resultando em puxões de cabelo, tapas e murros sendo desferidos por todos os lados. A briga chegou ao fim após alguns minutos, enquanto muitas pessoas continuavam a registrar a cena com seus celulares e compartilhar em grupos de redes sociais.

No há informação se alguma Guarnição da Polícia Militar esteve no local ou sobre a entrada de feridos no hospital da cidade.

Veja o vídeo: