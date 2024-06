No sábado, Rio Branco vai para o tudo ou nada contra o São Raimundo pelo Brasileirão série D

O Rio Branco joga suas últimas fichas no próximo sábado (29), no estádio Canarinho, às 18h (de Brasília), contra o São Raimundo/RR, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

O duelo será decisivo para as duas equipes na briga por uma vaga do G-4 da competição, isso pelo fato da vitória do meio de semana do São Raimundo/RR diante do vice-líder Porto Velho/RO por 4 a 1.

O Rio Branco chega na partida com 11 pontos e na sexta colocação do Grupo A1. Uma vitória estrelada reacende a possibilidade de classificação do time do técnico Marcelo Brás.

O Rio Branco embarcou na manhã desta quinta-feira (27), para Boa Vista/RR. O técnico Marcelo Brás pretende comandar em solo roraimense um leve treino nesta sexta-feira (28). O volante Márcio cumpriu suspensão automática e pode ser a novidade da equipe para o confronto contra o Mundão.

Mundão vivíssimo

Por outro lado, o São Raimundo/RR chega para a partida animadíssimo após a goleada aplicada sobre o Porto Velho/RR por 4 a 1. O técnico Chiquinho Viana ainda acredita na possibilidade de classificação, mas sabe da sequência importante de vitória.

Com 10 pontos ganhos, uma vitória sobre o Rio Branco coloca o time sexta posição, deixando o representante acreano na sétima e penúltima posição na tabela de classificação do Grupo A1.