Começa nesta sexta-feira a terceira edição da Feira Agropecuária Xapuri Rural Show

Inicia-se nesta sexta-feira, 28, a terceira edição da feira Xapuri Rural Show, no Polo Industrial de Xapuri, cuja programação transcorre até o domingo (30). Na programação constam atrações como rodeio, cavalgada, exposição rural, bingo, desfile e shows locais.

A expectativa da coordenação da feira, que é conduzida pelo Sindicato dos Produtores Rurais do município, é de que a movimentação financeira durante a festa supere a do ano passado, quando ocorreu a segunda edição.

“É mais uma oportunidade de a gente mostrar, não apenas para Xapuri, mas para toda a regional do Alto Acre, a importância do agronegócio para a economia local. Apesar dos muitos desafios, acreditamos no sucesso de mais essa edição”, afirmou a presidente do Sindicato Rural, Audilena Novais.

O evento conta com o apoio do Governo do Acre, da Prefeitura de Xapuri, do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

Programação

28/06 (Sexta-feira)

18h – Abertura oficial

20h – Apresentação dos candidatos (adulto e infantil)

21h – Rodeio

22h30 – Show local

29/06 (Sábado)

8h – Abertura dos stands

9h – Cavalgada – Concentração: Em frente a Cageacre

15h – Podcast “Mulheres do Agro”

19h – Desfile infantil

20h – Desfile adulto

21h30 – Rodeio

23h30 – Show (Márcio Santoro)

30/06 (Domingo)

12h – Almoço

15h – Bingão do Agro

19h – Desfile dos eleitos

20h – Rodeio

00h – Encerramento