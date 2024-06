Caso Géssica: Justiça determina prisão de sargentos da polícia militar que mataram enfermeira em Capixaba

Os sargentos da polícia militar Cleonizio Marques Vilas Boas e Gleyson Costa de Souza, acusados de assassinar a enfermeira Gessica Melo, 32 anos, durante uma perseguição na BR-317, em Capixaba, no final de 2023, e de forjar um confronto, tiveram a prisão decretada nesta quinta-feira (27) e devem estar presos.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juiz de Direito Romário Divino Faria, da Vara Criminal da Comarca de Senador Guiomard. De acordo Walisson Pereira dos Reis, advogado da família da vítima, os acusados devem ter se entregado ontem no Batalhão Ambiental da Polícia Militar, em Rio Branco, mas o Ecos da Notícia não conseguiu confirmar a prisão.

A decisão do Juiz Romário Divino levou em conta a tentativa dos policiais de, após cometerem os disparos contra a enfermeira, implantarem uma arma na cena do crime na tentativa de simular um confronto. “No primeiro momento da prisão, alegaram que não haviam motivos para manter a prisão em flagrante, diferentemente do momento atual, vez que na conclusão do inquérito, restou a comprovação, em tese, de homicídio qualificado, fraude processual e posse de arma de fogo”, escreveu Divino.