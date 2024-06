Festival de hoje tem escolha do Berrante de Ouro, da maior macaxeira e atrações locais

A 3ª noite do 1º Festival da Macaxeira ocorre nesta sexta-feira (28) em Rio Branco, na Praça da Revolução, a partir das 18h, com várias atrações locais.

O evento contará com o concurso do Berrante de Ouro na abertura e, em seguida, o concurso da Maior Macaxeira do festival. Ambos os concursos vão premiar os três primeiros colocados em cada categoria com R$ 10 mil. As inscrições para participar podem ser feitas no local do evento. Uma comissão de jurados será responsável pela avaliação.

Os shows estão previstos para começar às 20h, com Sandra Melo abrindo a noite de apresentações, seguida por Eduardo Casseb às 21h30min.

A última apresentação da noite será da banda Trio Furacão do Forró, às 23h.