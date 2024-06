No Dia Mundial da Imunização, Saúde ressalta a importância das vacinas ao longo da vida

O Dia Nacional da Imunização tem como objetivo chamar a atenção para a importância das vacinas, tanto para o indivíduo como para a saúde coletiva. Com esse intuito, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), neste domingo, 9 de junho, reforça as ações para incentivar a população a manter a caderneta de vacinas atualizada.

No Acre, o Sistema Público de Saúde oferece gratuitamente 32 vacinas, 12 soros e 4 imunoglobulinas para diferentes fases da vida, desde bebês até idosos, em 229 salas de vacina espalhadas pelo estado.

“O compromisso com a imunização é fundamental para garantir a saúde da nossa população e prevenir doenças graves,” afirmou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

A imunização é um direito do cidadão e é uma das medidas mais importantes para a redução de doenças, sequelas e mortes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), vacinas previnem mais de 20 doenças fatais, evitando cerca de 2 a 3 milhões de mortes anuais por doenças como difteria, tétano, coqueluche, influenza e sarampo.

Vacinação ao longo da vida

Infância: Até os dez anos, as crianças devem receber 13 vacinas, além das segundas e terceiras doses e reforços. Entre elas estão BCG, hepatite B, meningite C, tríplice viral e vacina contra a Covid-19.

Adolescência: A partir dos dez anos, a proteção continua com vacinas como a HPV, que previne o câncer de colo de útero, meningocócica ACWY, hepatite B e tríplice viral.

Gestantes: Durante a gestação, vacinas como a da gripe, Covid-19, DT e dTpa são essenciais para proteger tanto a mãe quanto o bebê.

Adultos: Acima dos 18 anos, é recomendada a atualização vacinal com imunizantes como hepatite B, febre amarela, tríplice viral e Influenza.

“Manter a vacinação em dia é uma responsabilidade de todos. A adesão às vacinas é essencial para a proteção individual e coletiva,” destacou Renata Quiles, coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Importância das vacinas:

• BCG: Protege contra formas graves de tuberculose.

• Pentavalente: Contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e haemophilus influenzae tipo B.

• Pneumocócica 10-valente: Contra pneumococo, causador de pneumonia e meningite.

• Meningocócica C: Contra o meningococo C, causador de meningite.

• Rotavírus: Contra diarreia e desidratação.

• VIP/VOPb: Contra poliomielite.

• Dupla Adulto (dT): Contra difteria e tétano.

• Tríplice Viral: Contra sarampo, caxumba e rubéola.

• Tríplice Bacteriana (DTP): Contra difteria, tétano e coqueluche.

• dTpa: Administrada em gestantes, protege contra difteria, tétano e coqueluche.

• Hepatite A: Protege contra hepatite A.

• Varicela: Contra catapora.

• HPV: Protege contra quatro tipos de papilomavírus humano.

• Febre Amarela: Recomendada para áreas endêmicas.

Outras Vacinas:

Além dessas, a Saúde oferece a vacina antirrábica humana e a Jynneos, contra a Mpox.