Neto Brito volta a mostrar blitz em frente sua boate, em Rio Branco: “mais uma noite normal”

O empresário Neto Brito, dono da Boate Infinity, em Rio Branco, publicou numa rede social neste domingo (9) um vídeo mostrando uma blitz do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar nas proximidades do seu estabelecimento, na avenida Dias Martins.

Na legenda da publicação, o empresário escreveu: “Mais uma noite normal! Boa madrugada, Acre!”. Neto Brito já criticou anteriormente, em outras publicações, a constância de ocorrência de blitzes policiais nas proximidades de sua casa de show e chegou a sugerir que esteja sendo perseguido.

A Polícia Militar do Acre já emitiu nota no dia 19 de maio de 2024 para esclarecer a constância das blitzes de trânsito na região. Segundo a PM, a região da boate é um dos locais onde mais se registra acidentes, segundo a Assessoria de Inteligência e Análise Criminal da PMAC e Coordenação de Engenharia e Estatística do DETRAN/AC, o que motiva as operações naquela área.