CRB x Fortaleza: veja prováveis escalações para a decisão da Copa do Nordeste 2024

CRB e Fortaleza definem neste domingo (9) quem será o campeão da Copa do Nordeste de 2024. A finalíssima será no estádio Rei Pelé, em Maceió, a partir das 16h30 (de Brasília).

Como venceu por 2 a 0 o primeiro confronto, na quarta-feira (5), na Arena Castelão, em Fortaleza, o time cearense pode perder por até um gol de diferença que conquista o tricampeonato regional (venceu também em 2019 e 2022).

O CRB, que tenta a taça inédita da Copa do Nordeste, precisa ganhar por três ou mais gols se quiser ser campeão no tempo normal, ou por dois para levar a decisão do título para as cobranças de pênaltis.

Diante dos desfalques por lesão, o CRB deve manter a equipe que atuou na Arena Castelão. O lateral-esquerdo Willian Formiga e os meias Caio Cesar e Rômulo estão entregues ao departamento médico.

Além disso, o técnico Daniel Paulista não pode contar com três reforços contratados pela diretoria regatiana na última janela de transferências. O lateral-esquerdo Jorge, o meia Raí e o atacante Getúlio chegaram ao clube depois do prazo de inscrições na Copa do Nordeste.

Dessa forma, o lateral-direito Matheus Ribeiro deve ser improvisado novamente na lateral esquerda. O CRB não tem desfalques por suspensão.

No Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda também deve manter a formação inicial de quarta-feira, algo até incomum em seu método de trabalho, de revezar bastante os jogadores entre as partidas.

Mas como tem atletas lesionados, como Marinho e Calebe, e quatro não inscritos (Felipe Jonatan, Martinez, Breno Lopes e Renato Kayzer), as opções de rodízio diminuem. O meia Kervin Andrade foi liberado pela comissão técnica da Seleção da Venezuela, para a qual deveria ter se apresentado na sexta-feira (7), para estar à disposição de Vojvoda em Maceió.

A postura do time, com a vantagem dos 2 a 0 obtidos na ida, deve mudar e deixar mais a bola com o CRB, algo que Vojvoda tem proposto em alguns jogos em que busca o contra-ataque. Foi assim, por exemplo, nos 4 a 1 sobre o Sport na semifinal, na Arena de Pernambuco.

Todos os 15.100 ingressos colocados à venda foram vendidos.

Veja as prováveis escalações:

CRB

Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Rossetto e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.