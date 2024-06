No Acre, PF prende suspeito de armazenar conteúdo de abuso sexual infantil

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (6), em Rio Branco, a Operação Asfixia, que tem como objetivo o combate ao abuso sexual infantil. Durante a ação, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão na capital, expedidos pela 2ª Vara da Infância e Juventude local.

De acordo com a assessoria da Polícia Federal, as diligências tiveram como objetivo obter outros elementos que corroborem a participação do suspeito nos crimes investigados.

Se confirmadas as hipóteses criminais, o investigado poderá responder pelos delitos de estupro de vulnerável, além da produção e armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantil, cujas penas podem chegar a 27 anos de reclusão.

Fonte: Assessoria da Superintendência da PF no Acre.