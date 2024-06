Forças de segurança fazem operação no presídio Manoel Nery em Cruzeiro do Sul

Nesta quinta-feira, 6, as forças de segurança fazem uma grande operação no presídio Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul. Estão no local a Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Grupo Especial de Fronteira- Gefron. Ainda não há informações sobre objetos encontrados e a mobilização deve durar o dia inteiro. Em todos os blocos os presos são retirados das celas para revistas minuciosas. Em seguida são levados de volta para os blocos.

O Instituto de Administração Penitenciário- Iapen, não se manifestou ainda sobre a varredura.

Em Rio Branco, nesta terça-feira, 04, uma operação foi realizada no Complexo Penitenciário com o foco na varredura e retirada de ilícitos de dentro das celas. Participaram da ação a Polícia Penal e suas forças Especializadas, como Divisão penitenciária de operações especiais (DPOE), Divisão do serviço de operações e escolta (DSOE), Divisão de Operações com Cães (DOC) E Grupo de Operações Especiais (Gpoe), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), Polícia Federal (PF), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), Polícia Civil, Mitar e Força Nacional. Foram encontrados armas feitas artesanalmente, a partir de ferros e vergalhões, 1 celular e 1 carregador.