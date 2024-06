Polícia Federal vai às ruas e busca mais de 200 foragidos por atos do 8 de janeiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação, na manhã desta quinta-feira (6), para prender envolvidos nos ataques violentos de 8 de janeiro de 2023 que estão foragidos.

A corporação espera cumprir 208 mandados de prisão preventiva expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações policiais ocorrem em 18 estados do país e no Distrito Federal.

Dos mais de 200 procurados, 107 estão foragidos. Até o momento, de acordo com a PF, 38 pessoas foram presas.

A operação é mais um desdobramento da Operação Lesa Pátria. Segundo os policiais, os investigados descumpriram medidas cautelares judiciais ou fugiram para outros países com o objetivo “de se furtarem da aplicação da lei penal”.

Ainda de acordo com os investigadores, a principal rota de fuga é a Argentina.

Os crimes apurados são os seguintes:

•Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

•Golpe de Estado;

•Dano qualificado;

•Associação criminosa;

•Incitação ao crime;

•Destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

As prisões efetuadas até as 10 horas desta quinta-feira aconteceram nos seguintes estados:

•São Paulo;

•Espírito Santo;

•Mato Grosso do Sul;

•Mato Grosso;

•Goiás;

•Minas Gerais;

•Bahia;

•Paraná;

•Distrito Federal.

No dia 8 de janeiro de 2023, uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), simpatizantes e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília (DF): o Supremo Tribunal Federal (STF), o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.