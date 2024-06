Nico e Yamal comandam virada sobre a Geórgia e Espanha vai às quartas

A Espanha venceu a Geórgia de virada, por 4 a 1, nas oitavas de final da Eurocopa, neste domingo (30), no RheinEnergieStadion, em Colônia.

Considerada uma das seleções favoritas ao título, a Espanha chegou às oitavas com 100% de aproveitamento, vencendo Croácia, Itália e Albânia na primeira fase sem tomar sequer um gol. Estreando no torneio, a Geórgia por sua vez se classificou em 3º lugar no Grupo F ao vencer Portugal na última rodada por 2 a 0.

E foi a supreendente Geórgia quem saiu na frente na partida, após o zagueiro espanhol Le Normand fazer um gol contra. Mas os espanhóis não se abalaram e Rodri, Fabián Ruiz, Nico Willliams e Dani Olmo fizeram os gols da goleada da Fúria. Quem também se destacou na partida foi Lamine Yamal, de 16 anos, que participou das jogadas em dois dos gols espanhóis.

A Espanha enfrentará a anfitrã Alemanha nas quartas de final, no dia 5 de julho, em Stuttgart.

Como foi o jogo

A Espanha começou o jogo fazendo jus ao status de superfavorita: nos primeiros 15 minutos, foram 90% de posse bola, sete chutes a gol e seis escanteios a favor dos espanhóis.

Mas nada disso adiantou! Aos 17 minutos, foi a Geórgia quem abriu o placar após Kakabadze cruzar na área e o zagueiro Le Normand fazer gol contra. A Espanha não se abalou com o gol sofrido e continuou pressionando a Geórgia até empatar a partida aos 38 minutos do 1º tempo com Rodri.

Aos 6 minutos do 2º tempo veio a virada espanhola. Lamine Yamal, que estava dando trabalho para a defesa georgiana, lançou para Fabián Ruiz cabecear para o fundo das redes do goleiro Mamardashvili. Aos 29′, foi a vez de Nico Williams fazer um golaço, enquanto Dani Olmo sacramentou a goleada da Espanha no fim da partida.

Gols e destaques

0 x 1: Na primeira escapada da Geórgia, Mikautadze se manda em velocidade, solta na ponta para Kakabadze e ele cruza buscando Kvaratskehlia. Antes do camisa 7 chegar para o cabeceio, Le Normand manda contra o próprio gol.

1 x 1: A Espanha não mudou sua forma de jogar e continuou pressionando a Geórgia. Após tocar a bola pacientemente tentando achar um espaço, Nico Williams rola a bola na entrada da área para Rodri, que finaliza no canto esquerdo de Mamardashvili.

Do meio da rua! Kvaratskhelia rouba a bola na defesa e chuta de antes do meio de campo. Fora do gol, Unai Simón volta correndo e apenas observa a bola passar muito perto da sua trave direita.

2 x 1: Lamine Yamal recebe de Pedri pela direita e coloca com carinho para dentro da área. Fabián Ruiz aparece na segunda trave para completar de cabeça para o fundo do gol.

3 x 1: Com a defesa georgiana exposta, Fabián Ruiz lança Nico Williams, que parte de antes do meio de campo. No mano a mano com Gvelesiani, o atacante espanhol passa fácil e bate no alto do goleiro Mamardashvili. Um golaço!

4 x 1: Dani Olmo recebe de Oyarzabal na entrada da área e, de canhota, dá um tapa no canto direito de Mamardashvili.

Ficha técnica

Espanha 4 x 1 Geórgia

Campeonato: Eurocopa

Etapa: Oitavas de final

Data: 30/06/2024

Local: RheinEnergieStadion (Colônia, Alemanha)

Hora: 16h00 (horário de Brasília)

Árbitro: François Letexier (FRA)

Cartões amarelos: Morata (ESP), Davitashvili (GEO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Le Normand, contra, aos 17′ do 1º tempo (0-1) (GEO); Rodri (ESP), a 38′ do 1º tempo (1-1); Fabián Ruiz (ESP), 6′ do 2º tempo (2-1); Nico Williams (ESP), 29′ do 2º tempo (3-1); Dani Olmo (ESP), 37′ do 2º tempo (4-1).

Espanha: Unai Simon; Carvajal (Jesús Navas), Le Normand, Laporte, Cucurella (Grimaldo); Pedri (Olmo), Rodri, Fabián Ruiz (Merino); Lamine Yamal, Morata (Oyarzabal), Nico Williams. Técnico: Luis de La Fuente.

Geórgia: Mamardashvili; Lochoshvili (Tsitaishvili), Dvali, Kashia, Gvelesiani (Kvekveskiri), Kakabadze; Kochorashvili, Kiteishvili (Altunashvili), Chakvetadze (Davitashvili); Kvaratskhelia, Mikautadze (Zivzivadze). Técnico: Willy Sagnol.