Grêmio vence na volta ao RS e afunda ainda mais o Fluminense na lanterna

O Grêmio voltou a vencer. Neste domingo (30), fez 1 a 0 no Fluminense, jogo que marcou seu retorno ao Rio Grande do Sul, pela 13ª rodada do Brasileirão.

O gol de Gustavo Nunes simbolizou o fim de um jejum gremista. Depois de sete jogos, a equipe gaúcha voltou a somar três pontos no Campeonato Brasileiro. Ainda não foi o suficiente para deixar a zona de rebaixamento, mas colocou o time de Renato Gaúcho em 18º, com 10 pontos.

Já o Fluminense perdeu a sexta partida seguida e se afundou ainda mais na última colocação. Ao fim da rodada, o penúltimo pode ter quatro pontos de diferença em relação aos cariocas. Dependerá do jogo entre Palmeiras e Corinthians, segunda-feira.

O próximo jogo gremista será na quinta-feira (4), contra o Palmeiras. O Flu encara Inter no mesmo dia.

Como foi o jogo

Homenagem para Kannemann. O zagueiro argentino recebeu uma camisa comemorativa e um placa da direção do Grêmio antes do jogo em razão dos 300 jogos com a camisa do time gaúcho. A marca foi atingida no duelo com Atlético-GO, na rodada anterior. Neste domingo, Kannemann não participou do jogo.

Marcelo sai no primeiro tempo. O lateral esquerdo do Fluminense travou um duelo particular com Pavón enquanto esteve em campo. Mas acabou levando a pior ao sentir algumas dores e foi sacado ainda na etapa inicial. Diogo Barbosa entrou.

Problemas dos dois lados. Grêmio e Fluminense refletiram em campo os problemas que têm enfrentado. Sem Diego Costa, Renato Gaúcho viu a bola passar pela área sem um centroavante para colocar na rede o gol gremista. Carente de Arias, Marcão viu sua equipe errar diversos passes e ter dificuldade para construir jogadas. Os gaúchos levaram a melhor quando Gustavo Nunes conseguiu definir o jogo.

Gols e melhores lances

Isolou! Pavón recebeu em contra-ataque, driblou a marcação e na hora de bater isolou. Aos 25 minutos do primeiro tempo, foi a melhor chance do jogo até então.

Quase! Dodi bateu de fora da área e a bola passou muito perto do gol de Fábio, aos 31 do primeiro tempo.

Pega, Marchesín! Terans cobrou falta com força, Marchesín espalmou, e no rebote Thiago Santos errou em bola. Aos 37 da etapa inicial surgiu a primeira chance do Fluminense.

Pega, Fábio! Pavón bateu forte em curva e o goleiro do Fluminense colocou para escanteio, já no fim do primeiro tempo.

1 a 0. João Pedro recebeu em profundidade e cruzou para Gustavo Nunes, que bateu para abrir o placar, aos 15 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 1 x 0 Fluminense

Data e hora: 30/06/2024 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Público: 8.639 (total)

Renda: R$ 552.648,00

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (Fifa/MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa/MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto (Fifa/MG)

Cartões amarelos: Geromel, Dodi (GRE); Cano, Lucumí (FLU)

Cartões vermelhos: Lucumí (FLU)

Gols: Gustavo Nunes, do Grêmio, aos 15 minutos do segundo tempo.

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi (Natã Felipe), Pepê (Galdino), Edenilson (Carballo) e Cristaldo (Du Queiroz); Gustavo Nunes e Pavón (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Gaúcho.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Marlon (Kauã Elias), Antonio Carlos e Marcelo (Diogo Barbosa); Thiago Santos, Martinelli, Gabriel Pires (Ganso) e Terans (Lucumí); Keno e Cano (John Kennedy). Técnico: Marcão.