Mulher é agredida pelo marido, cai, bate a cabeça e fratura o nariz em Rio Branco

Josiane Santos Moreira, de 31 anos, foi vítima de violência doméstica na noite deste domingo (2), em sua residência na Rua Luiz Morais, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

De acordo com a própria Josiane, a agressão ocorreu após uma discussão entre o casal. Com os ânimos exaltados, seu marido desferiu um tapa violento em seu rosto, que a fez cair e bater a cabeça. Na queda, Josiane fraturou o nariz. O incidente aconteceu na presença da filha do casal. Após a agressão, o homem fugiu do local.

Vizinhos, ao ouvirem os gritos de socorro, acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma ambulância de suporte básico chegou rapidamente e prestou os primeiros socorros, levando Josiane ao Pronto-Socorro de Rio Branco para exames de raio-x.

A filha de Josiane ficou sob os cuidados de uma vizinha, que se prontificou a cuidar da criança enquanto a mãe recebia atendimento médico.

A Polícia Militar não conseguiu prender o agressor. O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia da Mulher (DEAM).