Bruninho sofre lesão e está fora da segunda etapa da Liga das Nações Masculina de Vôlei

O levantador titular da seleção brasileira, Bruno Rezende, sofreu um estiramento leve na panturrilha esquerda e está fora da etapa de Fukuoka, no Japão, da Liga das Nações Masculina de Vôlei 2024 (VNL). Para a posição, além de Fernando Cachopa, que já estava com o grupo, o técnico Bernardinho convocou Matheus Brasília, que estava treinando no Centro de Desenvolvimento de Saquarema e vai se juntar à seleção na cidade japonesa. Bruninho segue com a equipe no Japão e a previsão é de que esteja de volta às quadras na terceira etapa da Liga, em Manila, nas Filipinas.

O capitão da seleção sentiu um incômodo na panturrilha durante o treino desta segunda-feira (3/6) e passou por um exame de ressonância magnética, que detectou a lesão.



A segunda etapa da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2024 começa nesta terça-feira (4), e o Brasil entra em quadra à 0h (horário de Brasília) contra a Alemanha, com transmissão do sportv2. Até o momento, a seleção ocupa a 8ª colocação na classificação geral do torneio, mas já está classificada para as Olimpíadas de Paris 2024. — A Alemanha é um time que acho que vem incomodando muito, tem crescido muito nas últimas temporadas. No ano passado já fizeram um grande Pré-Olímpico, a gente lembra bem no Rio como foi, e vai ser um jogo difícil. Acho que agora eles estão com mais peças da equipe principal, o que dá mais qualidade. A gente espera um jogo difícil, mas fazer uma boa partida do nosso lado aqui também — analisou o levantador Cachopa.