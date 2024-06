Mais vazada do Campeonato Brasileiro , defesa do Vasco custou quase R$ 90 milhões

– Se você me perguntar se o elenco está construído para jogar com uma linha de cinco ao longo da temporada, não, não está. Só temos cinco zagueiros. Evidente que para jogar com três zagueiros precisamos de no mínimo seis – avaliou Álvaro após o jogo.

Com a defesa como um dos pontos a melhorar, Álvaro Pacheco terá 10 dias de trabalho até o próximo compromisso do Vasco, contra o Palmeiras, no dia 13 de junho, em São Paulo.