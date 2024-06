Gladson Cameli não descarta contenção de gastos para pagar reajuste de servidores

O governador Gladson Cameli (PP) conversou com o ac24horas nesta segunda-feira, 3, e revelou que poderá fazer ajustes na máquina pública do estado visando honrar seu compromisso de conceder o Reajuste Geral Anual (RGA) de 5,08%, previsto para mais de 53,7 mil servidores públicos do Acre ainda neste mês de junho.

Apesar de não ter estipulado uma data para a concessão ou cancelamento do reajuste, o chefe do executivo acreano afirmou que, para cumprir o acordo, não está descartada uma política de contenção de gastos, a exemplo do que foi realizado no estado de São Paulo pelo governador Tarcísio Freitas. “Tudo é possível. Eu não vou fazer nada que coloque em risco a folha de pagamento, a saúde financeira do estado e, mais ainda, a credibilidade. Eu não posso dar um passo maior que a perna”, declarou.

Cameli disse ainda que está ciente e atento à expectativa de redução nas receitas provenientes do Fundo de Participação dos Estados (FPE), repassadas pelo governo federal ao Acre nos próximos meses. Por essa razão, ele e a equipe econômica precisam analisar o assunto passo a passo para tomar uma decisão. “Estou acompanhando os passos da economia. Há uma tendência de baixa do FPE, anunciada pelo próprio tesouro nacional do governo federal, e eu tenho que estar acompanhando. Às vezes, não depende do que eu quero, é uma situação nacional, mas isso tudo, no seu momento, não é motivo de alarde. Eu vou fazer o que tiver que fazer para cumprir minha palavra, sim. Temos que ter prioridade também de cumprir o que é nosso compromisso, mas a equipe econômica está muito ciente, porque não é só pagar em dia os funcionários, temos os fornecedores, temos os terceirizados, temos toda a máquina estadual”, declarou.

Na última semana, o secretário de Fazenda, Amarisio Freitas, disse que os dados projetam uma diminuição nas receitas de 5% em junho em comparação a maio, e uma queda ainda mais significativa de 23% em julho, em relação a junho.