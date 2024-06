Motorista de ônibus escolar é agredido após colidir em moto

Um motorista de ônibus escolar foi agredido por um motociclista em frente ao Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O caso aconteceu logo após um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 26, depois que o ônibus saiu de um colégio, transportando vários alunos.

De acordo com informações, o acidente foi causado por uma falha no freio do ônibus, o que teria impossibilitado o motorista de evitar a colisão com o motociclista.

Após o acidente, os motoristas permaneceram no local. Foi quando o motociclista, que sofreu uma escoriação na perna, deu um tapa no condutor do transporte escolar enquanto o homem estava de costas. Pessoas presentes no local intervieram e a Polícia Militar foi acionada.

Veja o vídeo: