Homem é vítima de agressão física na Baixada da Sobral

Na noite desta quarta-feira (26), Raimundo Lopes da Silva, de 49 anos, foi vítima de agressão física na rua São Bento, bairro João Paulo, Baixada da Sobral.

De acordo com informações repassadas, Raimundo estava consumindo bebida alcoólica durante a tarde, quando teve um desentendimento com um desconhecido. O agressor, armado com uma ripa, começou a golpear Raimundo. Após a agressão, o autor fugiu tomando rumo ignorado.

Após a agressão Raimundo conseguiu retornar para casa, mas acabou desmaiando devido à gravidade dos ferimentos.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Raimundo foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com um corte na cabeça, sangramento pelo ouvido, traumatismo cranioencefálico (TCE) leve, um corte no antebraço esquerdo e múltiplos hematomas pelo corpo. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.

O caso será investigado pela Polícia Civil na tentativa de identificar e prender o agressor.