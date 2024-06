“Festival da Macaxeira é o precursor da geração de emprego e renda”, diz Marcelo Moura

Um dos organizadores do 1º Festival da Macaxeira em Rio Branco, o empresário Marcelo Moura, presidente da Associação Comercial e de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa), junto com a prefeitura, afirmou na abertura do evento, em entrevista à transmissão do ac24horas, que a festa é em alusão a toda cultura de subsistência do produto tão importante para os acreanos, valorizando a figura do produtor.

“A importância da agricultura familiar e do agricultor, como um todo, é muito importante para o Acre, nós temos uma cultura de produção rural. Esse êxodo que trouxe as famílias para a cidade nem sempre é produtivo e nem sempre traz satisfação para a sociedade. Muitas vezes a pessoa vem para a cidade na ânsia de ter um emprego, de empreender, e não consegue ter sucesso, mas lá no campo ela consegue a sua subsistência”, disse.

De acordo com Moura, a importância do evento para a economia local reforçou que a missão da Acisa na organização do Festival da Macaxeira, em parceria com a prefeitura, é ajudar a promover os negócios que contribuem para movimentar a economia. “É fazer acontecer o empreendedorismo”, enfatizou.

Segundo o empresário, também é muito importante o resgate das tradições e a interação entre as pessoas da zona rural e da cidade que a festa consegue promover. “As pessoas voltam para casa sabendo que são importantes para o Acre”, afirmou.

Marcelo ainda falou a respeito de uma ação importante da Acisa, que é a Olimpíadas de Educação Financeira, que vem sendo trabalhada há cerca de um ano. O projeto busca promover o envolvimento de crianças de 11 a 14 anos com o trato com o dinheiro. Segundo ele, o objetivo é promover uma mudança de concepção para evitar a cultura do endividamento que impera na sociedade atual.