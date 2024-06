“A macaxeira é a comida do povo acreano”, diz Bocalom na primeira noite de festival

Após discursar na abertura oficial do 1º Festival da Macaxeira, na noite desta quarta-feira, 26, na Praça da Revolução, o prefeito Tião Bocalom conversou com a reportagem do ac24horas sobre as suas expectativas para a festa.

“É para marcar época, é para mostrar a riqueza do nosso campo. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma vitrine da riqueza que temos”, disse o prefeito.

“Nós temos as melhores terras do Brasil, nós temos o melhor clima do Brasil, segundo a Embrapa, por que a gente continua comendo arroz de fora, feijão de fora, gerando emprego lá fora?”, questionou.

Sobre a importância do produto tradicional da agricultura familiar acreana, Bocalom disse que a macaxeira ‘é a comida do povo acreano do Juruá a Assis Brasil’.

O gestor também reforçou as ações e investimentos da prefeitura no apoio ao produtor. Segundo ele, o suporte ao homem do campo na sua gestão tem sido na ‘prática e não na conversa’.

“No ano passado, fizemos mais de 1.500 quilômetros de ramais. Nunca nenhuma gestão cuidou tanto do campo como nós estamos cuidando. No que eles botavam R$ 6 milhões no orçamento para o ano inteiro, no ano passado nós colocamos R$ 79 milhões e esse ano R$ 64 milhões”, afirmou o prefeito.