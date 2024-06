Ministro confirma que pedirá demissão de diretor da Conab em meio à polêmica do arroz

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, confirmou, neste sábado (22), ter solicitado a exoneração do diretor de Operações e Abastecimento Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Thiago José dos Santos.

A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pela CNN.

“Vou mandar o pedido [de demissão] para o conselho de administração da Conab na segunda-feira (24)”, disse o ministro. Ainda segundo Teixeira, a decisão foi acordada com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Thiago é conhecido como o “diretor do arroz” e foi assessor do ex-Deputado Federal Neri Geller, também demitido na semana passada da Secretaria de Política Agricultura do Ministério da Agricultura após a polêmica envolvendo irregularidades no leilão do arroz, que acabou sendo anulado pelo governo federal.

Em meio às suspeitas de fraude, Neri Geller disse à CNN que colocou o cargo à disposição. A demissão ocorreu após a revelação de que o ex-assessor e sócio de Geller, Robson França, atuou como corretor no leilão posteriormente anulado.

Fontes do setor informaram à CNN que, pelas regras do mercado, a comissão no negócio pode ultrapassar o valor de R$ 5 milhões.

França trabalhou no gabinete de Geller junto com Thiago dos Santos.

Procurado pela CNN para comentar o assunto, Santos se limitou a dizer que não foi informado sobre decisão do ministro.