Diretoria da Apex, comandada por Jorge Viana, visita obra da nova sede da agência

Como gestor, Jorge Viana sempre se caracterizou por construir e entregar grandes obras. À frente da ApexBrasil, não será diferente. Hoje, a direção da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEXBrasil), que é presidida pelo ex-governador e ex-senador acreano, realizou uma visita às obras da nova sede da agência, localizada em Brasília. Com grande expectativa, Jorge Viana, acompanhado da Diretora de Negócios, Ana Paula Repezza, e o Diretor de Gestão Corporativa, Floriano Pesaro, fez uma inspeção do local que já está com 40% de avanço estrutural.

Recebidos pela equipe técnica responsável pela obra e pelo arquiteto Marcelo Sávio, também da APEX, os diretores puderam conferir de perto a execução de um projeto que promete ser um marco conceitual e estrutural na capital federal.

“A intenção é que a sede seja um edifício conceito que incorpore cultura, gastronomia, história e, claro, a missão da APEX de promover os produtos brasileiros no exterior. Será um dos melhores prédios da capital federal”, destacou Jorge Viana. “Todos os espaços estão sendo pensados nesse sentido”.

A nova sede contará com espaços especialmente planejados para destacar o design e a capacidade de produção do Brasil. Entre as instalações, haverá um espaço dedicado a exposições, com paisagismo inspirado por Burle Marx, além de ambientes para exposições temporárias e permanentes, e um auditório-teatro multiuso.

A APEX, que completará 22 anos no próximo ano, busca concluir a obra a tempo de celebrar esse marco em grande estilo. Criada em maio de 2003, durante o primeiro mandato do atual Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a agência tem se destacado na promoção internacional do comércio brasileiro.

Para Floriano Pesaro, a nova sede representa uma conquista tão aguardada. “Estamos saindo do aluguel para finalmente termos um espaço definitivo de bem-estar e melhores condições de trabalho para todos os funcionários da APEX”.

Na mesma linha, Ana Paula Repezza ressaltou a importância do novo edifício para a agência. “É um marco de nossa maturidade e um reflexo do comprometimento de todos que fazem parte da APEX. Estamos confiantes de que este novo espaço vai oferecer condições privilegiadas para a nossa equipe e vai ser um grande impulsionador para nossas próximas conquistas”.

Jorge Viana ainda fez questão de ressaltar: “O projeto da nova sede da APEX Brasil é um exemplo concreto do empenho da gestão em proporcionar um ambiente de trabalho inovador e inspirador, alinhado com as necessidades atuais e futuras da agência, respeitando o desejo do Presidente Lula e do Vice-Presidente e Ministro de Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, de promover um local definitivo e funcional para a APEX em Brasília”.

A expectativa é que a nova sede da ApexBrasil seja inaugurada já no próximo ano. A visita à obra não só marca o avanço fisicamente concreto da construção, mas também simboliza o avanço e o otimismo de todos que trabalham para que a missão da APEX continue crescendo e alcançando novos patamares.

