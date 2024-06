Garoto fica preso em quadra após subir estrutura para buscar bola

Bombeiros do 6° Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal – BEPCIF, em Sena Madureira, no interior do Acre, fizeram o resgate de um adolescente que ficou mais de 4 horas preso na estrutura metálica de uma quadra, na madrugada deste sábado (22).

De acordo com as informações, a equipe foi acionada por volta de 1:30h para resgatar o adolescente, que subiu na estrutura de mais de 20 metros para buscar uma bola que havia ficado presa, e não conseguiu descer.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi mobilizada e, após uma operação bem-sucedida, resgatou o menino em segurança. Ele foi entregue aos familiares que aguardavam no local.

Veja vídeo: