Criciúma x Botafogo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão 2024

O Criciúma recebe o Botafogo neste sábado (22), às 16h, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileiro Série A 2024. A partida será disputada no Heriberto Hülse, em Criciúma.

Dessa forma, o confronto terá transmissão ao vivo no Sportv, Premiere e no tempo real do CNN Esportes. No comando do Criciúma está o técnico Cláudio Tencati, enquanto o Botafogo é comandado por Artur Jorge.

Até o momento, o Criciúma soma 9 pontos e ocupa a 14ª colocação na tabela do Brasileirão, com duas vitórias, três empates e três derrotas. Assim, o Tigre vem de vitória fora de casa, contra o Atlético-GO.

Por outro lado, o Botafogo é o 2º colocado, com 20 pontos, tendo vencido seis jogos, empatado dois e sendo derrotado duas partidas. Em seu último duelo, o Fogão empatou nos minutos finais com o Athletico-PR, no estádio Nilton Santos.

Onde assistir a Criciúma x Botafogo

•TV: Sportv e Premiere

Sportv e Premiere •Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Criciúma x Botafogo

•Data: 22/06/2024

22/06/2024 •Horário: 16h

16h •Local: Heriberto Hülse, em Criciúma

Heriberto Hülse, em Criciúma •Rodada: 11ª