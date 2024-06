Brasil perde para o Japão e está fora da final da Liga das Nações de Vôlei Feminina

A Seleção Brasileira de Vôlei está eliminada da Liga das Nações Feminina. Neste sábado (22), o Brasil perdeu para o Japão por 3 sets a 2, com parciais de 26/24, 20/25, 25/21, 22/25 e 15/12. Toda a fase final da competição é disputada em Bangkok, na Tailândia.

O duelo foi de grande disputa em todos os cinco sets. As japonesas começaram na frente, mas viram o Brasil empatar. Em seguida, voltaram a ficar na frente e sofreram o empate outra vez. No tie-break, a equipe asiática levou a melhor e agora vai para a decisão.

Duas opostas foram destaque na partida, ambas com 21 pontos. Do lado do Japão, Wada foi a principal jogadora em quadra, enquanto a brasileira Gabi comandou as ações ofensivas da seleção.

Classificado para a final, o Japão agora enfrenta a Itália, que venceu a Polônia por 3 a 0 na outra semifinal. A partida será neste domingo (23), às 10h30 (de Brasília).

O Brasil, por sua vez, terá a disputa de terceiro lugar. Também neste domingo, mas às 7h (de Brasília), as brasileiras enfrentam as polonesas.