Geórgia e República Tcheca ficam no empate em 1 a 1 e se complicam na Eurocopa 2024

O Sábado da Eurocopa 2024 começou com um empate entre Geórgia e República Tcheca. As duas equipes ficaram no 1 a 1, em Hamburgo, em jogo válido pelo Grupo F.

Mesmo com o amplo domínio dos tchecos no primeiro tempo, a Geórgia conseguiu abrir o placar antes da ida para o intervalo. Após toque no braço de Hranac, o juiz assinalou pênalti, convertido pelo atacante Georges Mikautadze.

O gol de empate dos tchecos veio aos 13 da segunda etapa. Patrik Schick anotou de peito após cobrança de escanteio. A partir daí, a República Tcheca foi para cima em busca da virada, mas parou nas mãos do goleiro Mamardashvili

Com o resultado, Geórgia e República Tcheca ficam com 1 ponto cada na tabela da Eurocopa. Turquia e Portugal, que se enfrentam neste sábado (22), têm 3 pontos cada.

Na próxima rodada, os tchecos pegam a Turquia em Hamburgo. Já a Geórgia tem duelo decisivo com Portugal em Gelsenkirchen. Os dois duelos acontecem na quarta-feira (26).