Trabalhador recebe descarga elétrica de alta tensão em Rio Branco e parar no Pronto-Socorro de Rio Branco

Francisco Antônio Cavalcante de Araújo, de 27 anos, recebeu uma descarga elétrica de alta tensão na manhã deste sábado, 22, na Estrada Jarbas Passarinho, bairro Apolônio Sales, e foi parar no Pronto-Socorro.

De acordo com testemunhas, Francisco, funcionário de uma gráfica, estava no local para medir a fachada de uma casa de carnes. Ao subir no telhado do estabelecimento, ele acidentalmente tocou com a mão direita na fiação de alta tensão proveniente de um poste.

Francisco desmaiou imediatamente após receber o choque, caindo sobre o telhado de alumínio. Socorristas relataram que a descarga elétrica entrou pela mão direita e saiu pelo pé direito do trabalhador, causando queimaduras graves de primeiro e segundo graus.

Populares, ao ouvirem o barulho da queda, correram para socorrer a vítima e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma ambulância de suporte básico chegou primeiro ao local, seguida por uma de suporte avançado para estabilizar o quadro clínico de Francisco.

Os bombeiros utilizaram uma escada para descer a vítima do telhado em uma prancha rígida, levando-o para dentro da ambulância do Samu. Após ser estabilizado, Francisco foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

Funcionários da Energisa também compareceram ao local para investigar as causas do choque elétrico e isolar a área, a fim de verificar possíveis falhas na rede de energia elétrica.