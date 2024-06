Militar do Exército Brasileiro morre após perder controle do veículo e cair em córrego

Na manhã deste domingo, (30), um acidente tirou a vida do militar do Exército Brasileiro, Carlos Gomes. O incidente ocorreu na Rodovia AC-475, em Acrelândia, no interior do Acre, quando Gomes perdeu o controle de seu veículo, que capotou e caiu em um córrego utilizado para captação de água pelo Depasa.

O acidente aconteceu durante a madrugada e foi percebido por moradores locais que viram o carro virado com as rodas para cima. De imediato, os populares alertaram a Polícia Militar. Carlos Gomes, possivelmente enfrentou condições adversas na estrada devido às intensas chuvas que começaram naquela madrugada.

Apesar dos esforços dos moradores para resgatar o corpo de Gomes, a Polícia Militar isolou a área, aguardando a chegada da perícia e do rabecão do Instituto Médico Legal (IML) para realizar exames detalhados e esclarecer as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Acrelândia, que está conduzindo a investigação para determinar as causas exatas do ocorrido.

Veja o vídeo: