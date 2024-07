Homem cai de árvore de aproximadamente cinco metros e vai parar no Pronto Socorro

No final da tarde deste domingo (30), um homem sofreu uma queda de aproximadamente cinco metros de altura após ter uma convulsão enquanto podava uma árvore. O incidente ocorreu na rua da Judia, no bairro Recanto dos Buritis, região do segundo distrito de Rio Branco.

A vítima, identificada como Davilson da Silva Bregence, de 38 anos, estava realizando a poda de uma árvore quando sofreu uma crise epilética, resultando na queda. A família, que estava presente no momento do acidente, rapidamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma Ambulância de Suporte Avançado do SAMU foi enviada ao local, prestaram os primeiros atendimentos, estabilizando a vítima, sendo necessário intubá-lo devido a múltiplas convulsões. A vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Davilson foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com traumatismo craniano encefálico (TCE) moderado e um pneumotórax, seu estado de saúde é considerado estável. Porém pode se agravar.