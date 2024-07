Motociclista fica ferido, após empinar moto e colidir em poste

Na noite deste domingo (30), um acidente de moto ocorreu no Loteamento Recanto dos Buritis, localizado na região da Vila Custódio Freire, em Rio Branco. Natanael Wagner Araújo Targino, de 29 anos, perdeu o controle de sua motocicleta e colidiu com um poste.

Segundo informações repassadas, Natanael estava empinando a moto junto com um grupo de amigos quando perdeu o controle, e colidindo fortemente contra um poste de iluminação pública. Após o impacto, o rapaz foi arremessado contra o asfalto.

A Viatura do Suporte Avançado do SAMU foi acionada e rapidamente chegou ao local para prestar os primeiros socorros e encaminhou a vítima até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Natanael foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com com suspeita de fratura no quadril e queixando-se de dores intensas no membro superior esquerdo. Apesar dos ferimentos, seu estado é considerado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionado e, ao chegar ao local do acidente, não encontrou o condutor da motocicleta e nem a motocicleta envolvida. Posteriormente, os policiais se dirigiram ao Pronto Socorro para obter informações sobre a vítima.