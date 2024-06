Médicos podem deflagar greve a partir desta quinta na Capital

O Sindicato dos Médicos do Estado se reúne no final da tarde desta quinta-feira, 6, em Rio Branco, para deliberar sobre o indicativo de greve. Na reunião com toda a categoria, o tema principal a ser abordado será a proposta de paralisação.

A categoria reivindica reajuste de 33,24% no valor dos plantões. Segundo o vice-presidente do Sindicato, Rodrigo Prado, não ocorreu avanços nas negociações sobre a reforma do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR). A Sesacre é acusada de deixar de pagar diversos adicionais regulares remuneratórios devidos aos profissionais.

A convocação marca a assembleia para as 18 horas através de videoconferência. Em caso de deflagrar o movimento grevista, a categoria decidirá os critérios da paralisação que poderá ser por tempo indeterminado.

O indicativo de greve foi dado no início da semana. A Sesacre ainda não se manifestou formalmente. O último encontro entre o sindicato e o secretário de estado de saúde, Pedro Pascoal, aconteceu no dia 21 de maio.

“Os médicos estão impacientes e a expectativa é de uma greve, porque a gestão oferece apenas desculpas” afirmou o vice-presidente da categoria.