Manaus recebe o Estrelão mirando o G-4 do Brasileirão Série D

O Rio Branco terá neste domingo (9) e, na próxima quarta-feira (12), dois jogos pra lá de decisivos diante do Manaus-AM. Os dois times somam oito pontos ganhos e buscam um lugar no G-4 do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D.

No primeiro duelo entre as equipes, agendado para esse domingo (9), no estádio da Colina, na capital manauara, o Manaus vai precisar vencer o Estrelão por uma diferença superior a quarto gols para figurar no G-4. Por outro lado, a missão do Rio Branco para entrar no seleto grupo será menos complicada, pois uma vitória com dois gols de diferença bastará para o clube acreano figurar no G-4.

Com a missão de vencer fora de casa, o técnico estrelado Wemerson Araújo, o Rambinho, para a partida volta contar com o volante Márcio, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada contra o Porto Velho-RO. No entanto, Rambinho não poderá contar com o lateral-direito Pêu e o atacante Carrapeta, ambos entregues ao Departamento Médico.

Manaus-AM

No Gavião o objetivo será manter o foco e a ‘pegada’ para voltar ao G-4 do grupo A1 da Série D. O meia-atacante Renanzinho está confiante e acredita que a semana produtiva de trabalho poderá garantir uma vitória do Gavião na partida deste domingo (9) contra o Rio Branco